Bursa İnegöl'de Araziye Devrilen Otomobil Kazasında 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de Araziye Devrilen Otomobil Kazasında 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Bursa İnegöl\'de Araziye Devrilen Otomobil Kazasında 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil, araziye devrildi. Kazada, araçta sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

15.02.2024 06:09
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat T. (31) idaresindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yoldan çıkarak devrildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan Eda A. (24) ile Zeynep M. (36) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Mustafa M. (36) ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de Araziye Devrilen Otomobil Kazasında 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de Araziye Devrilen Otomobil Kazasında 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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