Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa İnegöl\'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada iki sürücü ve bir yolcu yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Umut U. (19) kullandığı 16 KIV 03 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, burada seyir halindeki Yakup Ç. (29) yönetimindeki 16 AJN 966 plakalı otomobille çarpıştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücüler ile 16 AJN 966 plakalı otomobilde bulunan Çağdaş Ç. (36) yaralandı.

Yaralılar İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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