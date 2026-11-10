Bursa İnegöl\'de minibüs duvara ve ağaca çarparak kaza yaptı, bir yaralı ciddi

Bursa İnegöl'de minibüs duvara ve ağaca çarparak kaza yaptı, bir yaralı ciddiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir minibüsün fabrika duvarına ve ağaca çarparak kaza yaptığı bildirildi. Kazada iki yaralının durumunun iyi olduğu, kafatası kırığı ve beyin kanaması geçiren bir yaralının ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün fabrika duvarı ile ağaca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan Enes K. ve Sait S.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Fırat T.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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