Bursa İnegöl\'de minibüs duvara ve ağaca çarparak kaza yaptı, bir yaralı ciddi

KAZA KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün fabrika duvarı ile ağaca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan Enes K. ve Sait S.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Fırat T.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.