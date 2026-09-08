Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli Ayşe Gölen hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli Ayşe Gölen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa-Ankara kara yolu kent merkezi istikametinde, Y.D. idaresindeki 16 L 6877 plakalı otomobil, bisikletiyle seyreden Ayşe Gölen'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gölen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gölen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli Ayşe Gölen hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?