Bursa İnegöl\'de üzerinde 224 sentetik ecza bulunan şüpheli tutuklandı

Bursa İnegöl'de üzerinde 224 sentetik ecza bulunan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 4 kutu içinde 224 sentetik ecza ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli hakimlikçe tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
S.E. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 kutu içerisinde toplam 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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