Bursa Karacabey'de iki otomobil çarpıştı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Karacabey'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve araçlarda bulunan iki kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Yolağzı Mahallesi Balıkesir-Bursa kara yolunda E.C.D. (40) yönetimindeki 16 ADA 405 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.T. (35) idaresindeki 10 AFF 114 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.Y. (50) ve H.T. (46) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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