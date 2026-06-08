Bursa Leylek Şenliği, Binlerce Doğaseveri Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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Bursa Leylek Şenliği, Binlerce Doğaseveri Bir Araya Getirdi

08.06.2026 09:23  Güncelleme: 10:39
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Bursa'da düzenlenen Leylek Şenliği, ikinci gününde Yaren Leylek Koşusu, atölyeler ve uçurtma şenliği gibi etkinliklerle binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

(BURSA) – Bursa Leylek Şenliği, ikinci gününde de renkli etkinliklere sahne oldu. "Yaren Leylek ve Adem Amca" hikayesiyle dünya çapında tanınan Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde gerçekleştirilen şenlik, binlerce ziyaretçiye doğayla iç içe keyifli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bursa Leylek Şenliği'nin ikinci ve son gününde gerçekleştirilen Yaren Leylek Koşusu, çocuklara yönelik eğitici atölye çalışmaları, Uluabat Gölü sandal gezileri ve leylek temalı uçurtma şenliği aileler için keyifli zaman geçirme imkanı sağlarken; fotoğraf sergileri, kahoot yarışması, zumba etkinliği, Karacabey Belediyesi Kadın Ritim Grubu Gösterisi ve Karacabey Musiki Derneği Rumeli Türküleri Korosu da vatandaşlardan ilgi gördü.

Gün boyunca devam eden etkinliklere katılan ziyaretçiler, Uluabat Gölü'nün atmosferinde keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Leylek Şenliği, Binlerce Doğaseveri Bir Araya Getirdi - Son Dakika

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