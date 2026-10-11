Bursa, Manisa Akhisar'daki 11 ölü 27 yaralı kazasına AKOM aracı ve ikram otobüsü gönderdi - Son Dakika
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Bursa, Manisa Akhisar'daki 11 ölü 27 yaralı kazasına AKOM aracı ve ikram otobüsü gönderdi

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Bursa, Manisa Akhisar\'daki 11 ölü 27 yaralı kazasına AKOM aracı ve ikram otobüsü gönderdi
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Manisa Akhisar'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret ederken belediyenin AKOM Koordinasyon Aracı ve Mobil İkram Otobüsü bölgeye sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından bölgeye giderek hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, kazanın ardından bölgedeki çalışmalara destek sağlamak amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Koordinasyon Aracı ile Mobil İkram Otobüsü'nü bölgeye sevk etti.

Kazanın ardından Manisa'ya giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile Merkezefendi Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Biba, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Biba, ziyaretlerde yaralı vatandaşlar ve ailelerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli çalışmaların koordinasyonunu sağladıklarını belirtti.

Biba, "Bursa Büyükşehir Belediyemizin Mobil İkram Otobüsü ve AKOM Koordinasyon Aracı ile ekiplerimiz bölgede görev yapmaya devam edecek. Hemşehrilerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerimiz her an yanlarında olacak. Kazada hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa, Manisa Akhisar'daki 11 ölü 27 yaralı kazasına AKOM aracı ve ikram otobüsü gönderdi - Son Dakika
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