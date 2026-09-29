Bursa Mudanya'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Güzelyalı Yalı Mahallesi, Piri Reis Sokağı'nda seyreden İ.K idaresindeki 16 AOC 194 plakalı motosiklet devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.