Bursa Mudanya'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Bursa Mudanya\'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ve motosikletteki yolcu savrularak yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ve çarpmanın şiddetiyle motosikletin arkasından savrulan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. (25) yönetimindeki 16 BNB 702 plakalı motosiklet, cadde üzerinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Halil G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya Halil G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa Mudanya'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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