Bursa Mudanya'da sağanak ulaşımı aksattı, polis çamurlu güzergahları trafiğe kapattı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da sağanak ulaşımı aksattı, polis çamurlu güzergahları trafiğe kapattı

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Bursa Mudanya\'da sağanak ulaşımı aksattı, polis çamurlu güzergahları trafiğe kapattı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde gök gürültülü sağanak ulaşımı aksattı; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kumyaka Caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde mazgallar taşınca polis bazı güzergahları trafiğe kapattı, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Polis ekipleri, çamurlu su nedeniyle bazı güzergahları araç trafiğine kapatarak, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Kumyaka Caddesi Balıkçı Barınağı mevkisindeki mazgallar taştı. Yola ve kaldırımlara taşan yağmur suları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve yolda biriken çamurların temizlenmesi için çalışma başlatırken, polis ekipleri güzergahı araç trafiğine kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Kaynak: DHA
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