Bursa Mustafakemalpaşa'da çiftlikte çıkan yangında 5 bin balya saman ve traktör yandı - Son Dakika
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Bursa Mustafakemalpaşa'da çiftlikte çıkan yangında 5 bin balya saman ve traktör yandı

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Bursa Mustafakemalpaşa\'da çiftlikte çıkan yangında 5 bin balya saman ve traktör yandı
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Bursa Mustafakemalpaşa'da çiftlikte çıkan yangında 5 bin balya saman ve bir traktör yandı. Büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken alevler ahıra sıçramadan söndürüldü, yem kırma makinesi kısmen zarar gördü.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 5 bin balya saman ve bir traktör yandı.

Yenidere Mahallesi 2'nci TOKİ mevkisi Karaoğlan yolu üzerindeki N.Y.'ye ait çiftlikte saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çiftliğin samanlığında çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ahıra ve çiftliğin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 bin balya saman yandı, bir traktör de kullanılamaz hale geldi. Çiftlikteki yem kırma makinesi ise kısmen zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Mustafakemalpaşa'da çiftlikte çıkan yangında 5 bin balya saman ve traktör yandı - Son Dakika
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