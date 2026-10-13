Bursa Nilüfer\'de devrilen ATV\'nin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Bursa Nilüfer'de devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de kontrolden çıkan ATV, Tahtalı Mahallesi'nde tarlaya devrilerek sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralanan sürücü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, kalp rahatsızlığı bulunan sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarlaya devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı.
Numan T. (30) idaresindeki 16 BHH 738 plakalı ATV, Tahtalı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Numan T, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp rahatsızlığının da bulunduğu öğrenilen Numan T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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