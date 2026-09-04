Bursa Nilüfer'de vatandaşın tilkiyi peynirle beslediği anlar kamerada
Bursa Nilüfer'deki Atatürk Kent Ormanı'nda bir kişi, dolaşan tilkiyi peynir parçalarıyla besledi. Vatandaşı görünce kaçıp ağacın arkasına saklanan tilki, sonra yanına gelerek atılan peynirleri yedi; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da bir kişinin tilkiyi peynir parçalarıyla beslediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nilüfer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'nda dolaşan bir tilki, kendisini çağıran kişinin yanına geldi. Cep telefonu kaydedilen görüntüde, ormanda dolaşan tilkinin vatandaşı görünce önce kaçıp, bir ağacın arkasına saklandığı, ardından yanına yaklaşıp, attığı peynir parçalarını yediği görüldü.
Kaynak: DHA
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