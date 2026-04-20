Bursa'nın Doğa Fedaileri - Son Dakika
Bursa'nın Doğa Fedaileri

Bursa\'nın Doğa Fedaileri
20.04.2026 10:40
Abdullah Menteşe ve Özgür Kaya, doğayı temizlemek için gönüllü projelerle örnek oluyor.

BURSA'da yaşayan Abdullah Menteşe (24) ve Özgür Kaya (24), doğaya karşı sorumluluklarını örnek bir projeye dönüştürdü. Doğaya atılan cam şişelerden plastik atıklara kadar her türlü çöpü, dağ taş dolaşıp, gönüllü olarak temizleyen ve kendilerini 'Doğa Fedaileri' olarak tanımlayan Menteşe ve Kaya, çevreci adımlarını ise yaşam biçimi haline getirdi.

Yıldırım ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada CNC operatörü olarak çalışan Abdullah Menteşe ve Özgür Kaya, doğa sevgilerini sorumlulukla birleştirip, örnek bir projeye dönüştürdü. Hafta sonlarını ve çalıştıkları fabrikadaki mesailerinden arta kalan zamanları doğayı korumaya adayan 2 arkadaş, her gün ellerine aldıkları çöp poşetleriyle adım adım gezerek doğadaki atıkları topluyor. Doğaya atılan cam şişelerden plastik atıklara kadar her türlü çöpü gönüllü olarak temizleyen arkadaşlar, bu çevreci hareketi bir yaşam biçimi haline getirdi. Kendilerini 'Doğa Fedaileri' olarak tanımlayan iki arkadaş, orman yollarında, mesire alanlarında ve dere ile baraj kenarlarında sürdürdükleri özverili çalışmayı, sanal medya hesaplarında paylaşarak herkese örnek olmak istiyor.

'ELİMİZDEN GELDİKÇE BURSA'NIN DÖRT BİR YANINI TEMİZLEYECEĞİZ'

Amaçlarının herkesin bu bilinçle yaşaması olduğunu belirten Abdullah Menteşe, "Biz Karadenizliyiz. Doğa sevgisi kalbimizde var. Küçüklüğümüzden beri kamp, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Bir gün buraya yürüyüşe geldik. Etrafta çöpler olduğunu gördük ve çöpleri temizledik. Sonrasında bir sosyal medya kanalı kurduk. Bu bilinci herkese yaymak istedik. 'Doğa fedaileri' ismi ise kendimizi doğaya adadığımız için koyduğumuz bir isimdir. Elimizden geldikçe Bursa'nın dört bir yanını temizleyeceğiz. Sadece yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın Doğa Fedaileri - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'nın Doğa Fedaileri - Son Dakika
