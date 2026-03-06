Bursa'nın "Eşitlik" Hareketi Türkiye'ye Yayılıyor... Kurumsal Duruş Belgesi İmzaya Açıldı - Son Dakika
Bursa'nın "Eşitlik" Hareketi Türkiye'ye Yayılıyor... Kurumsal Duruş Belgesi İmzaya Açıldı

06.03.2026 16:32  Güncelleme: 17:12
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak ve şiddetsiz bir çalışma yaşamını desteklemek amacıyla "Bireysel ve Kurumsal Duruş Belgesi" hareketini başlattı. "Eşitlik Birlikte Mümkün" mottosuyla hayata geçirilen projeye ilk destek çağrısını yapan Başkan Mustafa Bozbey, mevkidaşlarını ve iş dünyasını ortak iradeye katılmaya davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan vizyoner bir projeyi devreye aldı. Hazırlanan "Kadın Emeği, Eşitlik ve Adil Çalışma Yaşamı Kurumsal ve Bireysel Duruş Belgesi", cam tavanların olmadığı, kadın istihdamının desteklendiği ve her türlü şiddetten arındırılmış bir iş hayatını taahhüt ediyor.

İlk çağrı Seden Bozbey'den geldi

Hareketi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey başlattı. Bireysel Duruş Belgesi'nin imzaya açıldığını duyuran Seden Bozbey, Başkan Mustafa Bozbey'i de bu anlamlı belgeye imza atarak destek vermeye davet etti. Çağrının ardından eşine destek veren Başkan Bozbey, projenin kapsamını kurumsal düzeye taşıdı.

"Bu eşitsizliğe karşı tarafını seçmektir"

Kadınların emeğiyle hayatı, aklıyla üretimi büyüttüğünü vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, hazırlanan belgenin sadece bir metin değil, bir irade beyanı olduğunu ifade etti. Bozbey, şöyle konuştu:

"Bu belge, şiddetsiz bir çalışma yaşamını savunan, kadın emeğinin eşitliğini temel alan ve cam tavanları birlikte aşmaya söz veren ortak bir iradedir. Bu çağrı; Türkiye'nin dört bir yanındaki kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, sanayi dünyasına ve eşit bir gelecek isteyen herkese yöneliktir. Bu duruşun tüm ülkemize yayılması için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı ve BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır'ı bu iradeye katılmaya davet ediyorum. Eşitlik birlikte mümkün."

Dijital onay ve sertifika imkanı

Kampanyaya katılmak isteyen kurumlar kurumsal, vatandaşlar ise bireysel olarak dijital platform üzerinden onay verebiliyor. Katılım sağlayanlara, bu ortak duruşu simgeleyen bir katılım sertifikası takdim ediliyor. Kısa sürede Türkiye genelinde yankı uyandıran harekete, çok sayıda belediye başkanı, dernek ve iş dünyası temsilcisi imza atarak destek verdi.

Vatandaşlar ve kurumlar, belgeyi incelemek ve imzacı olmak için belediyenin resmi internet sitesindeki sayfasını ziyaret edebilir.

