Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Tiyatrosu - Son Dakika
Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Tiyatrosu

Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Tiyatrosu
Osman Gazi'nin çınar rüyasından ilham alan 'Çınarın Gölgesinde' tiyatro oyunu sahnelendi.

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "Çınarın Gölgesinde" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatronun ilk gösterimine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan Göğebakan'ın kaleme aldığı ve Sezai Yılmaz'ın yönettiği, Osman Gazi'nin çınar rüyasından ilham alan eser, Bursa'nın fethine uzanan süreci ve bir devletin doğuşunu sahneye taşıyor.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncu, teknik ekip ve yönetmen uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Tiyatrosu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Tiyatrosu - Son Dakika
