Bursa'nın 2050 Vizyonu: Çevre Düzeni Planı

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2050 vizyonlu 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı ile kentte değişim ve dönüşüm sürecinin başlatıldığını belirterek, "Bu kent, binlerce yıllık tarihi birikimini mimari anlamda, sürdürülebilir anlamda ortaya koymalıdır. 2050 vizyonlu plan bunun ilk adımıdır. Yöneticiler olarak kentin geleceğini yönlendiren, kötü gidişat varsa önüne geçen bir anlayışta olmalıyız" dedi.

Sürdürülebilir kentleşme ve yaşanabilir "Yeşil Bursa" hedefiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öncülüğünde kurulan Bursa Planlama Ajansı'nın 8'inci danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki toplantıya, Başkan Bozbey'in yanı sıra; Bursa Planlama Ajansı'nın Danışma Kurulu Başkanlığını yürüten halk sağlığı uzmanı CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Nazlı Yazgan ve Mehmet Yıldız, Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücü Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, STK temsilcileri ve bilim insanları katıldı.

Bursa Planlama Ajansı adına konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan, çalışmalar kapsamında 11 bin 363 kişiyle temas kurulduğunu, 9 bin 368 anket ve mülakat gerçekleştirildiğini söyledi. Sanayi sektöründe ilk kez ekonomik bakış açısıyla kapsamlı analizler yapıldığını dile getiren Yazgan, planda doğal alanların ve tarım topraklarının korunduğunu, Bursa'nın gelişim ihtiyacına yönelik kararların bilimsel kriterlerle şekillendirildiğini belirtti. Türkiye'de ilk kez bir Çevre Düzeni Planı için Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinin eş zamanlı yürütüldüğünü açıklayan Yazgan, Bursa Planlama Ajansı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Prof. Dr. Fatih Terzi de sunum yaparak Çevre Düzeni Planı'nda gelinen son aşama hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Bursa bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşadı"

Başkan Mustafa Bozbey ise tüm danışma kurulu üyelerine Bursa için sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Bursa'nın çok kıymetli bir şehir olduğunu dile getiren Bozbey, "8 bin 500 yıllık tarihi birikimi bulunan, yer altı ve yer üstü zenginlikleri olan bir şehrin nasıl bu hale getirildiğini sorgulamalıyız. Bu kent, binlerce yıllık tarihi birikimini mimari anlamda, sürdürülebilir anlamda ortaya koymalıdır. 2050 vizyonlu plan bunun ilk adımıdır. Bizler kenti bir bütün olarak düşünüyoruz. Yöneticiler olarak kentin geleceğini yönlendiren, kötü gidişat varsa önüne geçen bir anlayışta olmalıyız. Çevre Düzeni Planı'nda da hep birlikte güç olduk. Bursa adına bir farkındalık ortaya koyduk. Bursa bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşadı" diye konuştu.

Hazırlanan Çevre Düzeni Planı'nın tüm Bursalıların planı olduğunu vurgulayan Bozbey, tüm kesimlerin katkısının bulunduğu bir planın oluşturulduğunu ifade etti. Danışma kurulunun çalışmalarını önemsediğini söyleyen Bozbey, "Akademik Danışma Kurulu, bundan sonraki plan süreçlerinin tamamında etkin, yönlendirici, bilgilerini aktarıcı ve denetleyici olacaktır. Bursa'nın geleceğini etkileyecek projeler, kurulda tartışılacak ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Akademik kurul, destekleri ve yönlendirmeleriyle Bursa'nın geleceğine imza koyacaktır" ifadelerini kullandı. Çevre Düzeni Planı belirlendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacağını dile getiren Bozbey, daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacağını dile getirdi. Haziran ayında planlama sürecini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bozbey, sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.