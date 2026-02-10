Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Çınarcık İçme Suyu Projesi'ni Yerinde İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Çınarcık İçme Suyu Projesi'ni Yerinde İnceledi

10.02.2026 12:31  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Çınarcık Barajı'nın içme suyu arıtma tesisindeki çalışmalar yüzde 80 seviyesine ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaz aylarında arıtılmış suyun Bursalılarla buluşturulacağını açıkladı.

(BURSA) - Bursa'nın uzun yıllar içme suyu sorununa çözüm sağlayacak Çınarcık Barajı'nın İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki çalışmalar yüzde 80 seviyesine ulaştı.  Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışmaları yerinde inceleyerek, "Bu yaz Çınarcık suyunu arıtılmış bir şekilde buluşturacağız. Böylece Bursa'nın su sorununun uzun bir süreliğine çözülmesini sağlayacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönem başkanlarından Erdem Saker'in 1972 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü döneminde projelendirilen, 1996 yılında inşaatına başlanan ve 2002 yılında tamamlanan Çınarcık Barajı'nın 23 yılda bitirilemeyen isale hatlarının ve arıtma tesisinin çalışmaları, son aşamaya geldi.

Başkan Bozbey'den yerinde inceleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yöneticileriyle birlikte Çınarcık İçme Suyu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı. İlk olarak arıtma tesisi inşaatını gezen Bozbey, daha sonra Çınarcık Barajı'na geçerek son durumu inceledi.

Bursa'nın su sorunu çözmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bozbey, şunları söyledi:

"Çınarcık suyunu, Bursalılarla buluşturacağız"

"Hemşehrilerimize verdiğimiz temiz içme suyu sözümüzü tutuyoruz. Çınarcık suyunu arıtıp Bursalılarla buluşturmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Son aşamaya doğru da yaklaştık. Modern altyapı sistemleriyle donattığımız arıtma tesisinin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Bursalılar hiç merak etmesin. Bu yaz Çınarcık suyunu arıtılmış bir şekilde buluşturacağız. Böylece Bursa'nın su sorununun uzun bir süreliğine çözülmesini sağlayacağız. Geç kalınsa dahi biz gece gündüz çalışarak arıtma tesislerini mayıs ayında faaliyete geçireceğiz. Bursalıları bu yaz susuz bırakmayacağız. Kentin uzun yıllar su sorunu yaşamamasını hedefliyoruz. Yoğun bir mesai harcayan ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Belediye, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Çınarcık İçme Suyu Projesi'ni Yerinde İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:34
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:56:53. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Çınarcık İçme Suyu Projesi'ni Yerinde İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.