Bursa Orhaneli'de anız yangını ormana sıçradı, ekipler müdahale ediyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde anız yangınında büyüyen alevler, ormana sıçradı. Ekipler, orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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