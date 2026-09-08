Bursa Orhaneli'nde anız yangını ormana sıçradı, alevler 1,5 saatte kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'nde anız yangınından sıçrayan alevler ormanlık alana ulaştı. Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor ve çıkış nedeni araştırılıyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'nde anız yangınında büyüyen alevlerin sıçramasıyla çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),
Kaynak: DHA
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