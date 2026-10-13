Bursa Orhangazi'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı, sürücü kurtarıldı

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Bursa Orhangazi\'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı, sürücü kurtarıldı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı sürücü, cep telefonuyla konuşurken itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı; yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

El Hasan Muaz (25) idaresindeki 16 MB 3671 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Şamil Ekinci (59) yönetimindeki 34 PZT 291 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mahrem El Hasan (13) yaralandı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve cep telefonuyla konuşmaya devam eden yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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