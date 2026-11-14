Bursa Orhangazi'de lodos tekel bayisinin tabelasını düşürdü, içecek dolabını devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Orhangazi'de lodos tekel bayisinin tabelasını düşürdü, içecek dolabını devirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhangazi\'de lodos tekel bayisinin tabelasını düşürdü, içecek dolabını devirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün etkili olan lodos nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki tekel bayisinin tabelası düştü ve içecek dolabı devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kentte ağaç ve kulübeler devrildi, BUDO seferleri iptal edildi.

BURSA'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle bir tekel bayinin tabelasının düştüğü ve içecek dolabının da devrildiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte dün etkili olan ve saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan lodos fırtınası, yaşamı olumsuz etkiledi. Gün boyu süren fırtına nedeniyle ağaçlar ve kulübüler devrilip çatı parçaları sokaklara savruldu. Özellikle motosiklet sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri de iptal edildi. Gece saatlerinde Orhangazi ilçesi Hürriyet Caddesi'nde ise lodos nedeniyle bir tekel bayinin tabelası düştü. İçecek dolabı devrilirken, o anlar iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı.

Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirirken, vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerHava DurumuOrhangaziHürriyetUlaşımGüncelTekelBursaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 13:13:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de lodos tekel bayisinin tabelasını düşürdü, içecek dolabını devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android