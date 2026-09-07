Bursa Orhangazi'de otomobil zeytinliğe girip yandı, bir can kaybı ve 5 yaralı var. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Orhangazi'de otomobil zeytinliğe girip yandı, bir can kaybı ve 5 yaralı var.

Bursa Orhangazi\'de otomobil zeytinliğe girip yandı, bir can kaybı ve 5 yaralı var.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Akşit'in kullandığı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu zeytinliğe girip ağaca çarptı ve alev aldı. Kazada otomobilde sıkışan Abdullah Akşit (73) hayatını kaybederken, sürücü ile H.A, N.G, G.A. ve bir çocuk yaralanarak Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ağaca çarparak yanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Hakan Akşit idaresindeki 06 JRU 49 plakalı otomobil, Orhangazi- İznik kara yolu Keramet Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak zeytinliğe girdi.

Ağaca çarpan araç bir süre sonra alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Abdullah Akşit (73) hayatını kaybetti.

Araçtan yaralı çıkan sürücü Akşit ile H.A, N.G, G.A. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Orhangazi, Güncel, Çocuk, İznik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Orhangazi'de otomobil zeytinliğe girip yandı, bir can kaybı ve 5 yaralı var. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de otomobil zeytinliğe girip yandı, bir can kaybı ve 5 yaralı var. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement