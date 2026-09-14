Bursa Orhangazi'de ters dönen otomobilde baba ve oğlu hafif yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ile oğlu hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi'den Göl istikametine seyir halinde olan İlyas D. (43) idaresindeki 16 KLK 55 plakalı otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kaldırıma çarptıktan sonra ters dönen otomobilde bulunan sürücü İlyas D. ile oğlu Yusuf İslam D. (19) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin ters döndüğü kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.