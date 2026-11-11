Bursa Osmangazi\'de parkta zorlanan sürücünün geri manevraları trafiği riske attı

Bursa Osmangazi'de parkta zorlanan sürücünün geri manevraları trafiği riske attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de 8 Kasım öğle saatlerinde İstanbul Yolu Caddesi'nde park etmekte zorlanan sürücü, otomobiliyle art arda geri manevra yaptı. Sürücünün manevraları diğer araçlar için tehlike oluştururken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
BURSA'da park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 8 Kasım'da öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki park yerini kaçıran sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptı. Aracını park etmekte zorlanan sürücü, defalarca geri manevra yaparak güzergahı kullanan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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