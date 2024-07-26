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Bursa Patlıcanında Hasat Şenliği

Bursa Patlıcanında Hasat Şenliği

Bursa Orhangazi'de tarım sektörünün en önemli ürünlerinden olan patlıcan için hasat başladı. Orhangazi'de 3 bin 200 dekar alanda patlıcan ekimi yapılırken, tahmini rekoltenin ise 12 bin 800 ton olması bekleniyor. Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Bursa Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Acar'ın katılımı ile patlıcan bahçesinde hasat şenliği düzenlendi.

26.07.2024 00:17
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Bursa patlıcanında hasat şenliği

BURSA - Bursa Orhangazi'de tarım sektörünün en önemli ürünlerinden olan patlıcan için hasat başladı. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Tarım İl Müdürü İbrahim Acar ile birlikte Gemiç altında Samet Tüfekçioğlu'na ait Patlıcan tarlasında hasat törenine katıldı. Bu yıl Orhangazi ovasında 3 bin 200 dekar alanda patlıcan ekimi yapılırken, tahmini rekoltenin ise 12 bin 800 ton olması bekleniyor.

Orhangazi'de patlıcan hasadı başladı. Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Bursa Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Acar'ın katılımı ile patlıcan bahçesinde hasat şenliği düzenledi.

Patlıcanın hasat serüveni

Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesinde Samet Tüfekçioğlu'na ait yaklaşık 100 dönümlük Patlıcan tarlasında gerçekleşen hasat şenliğine Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Acar, Ziraat Odası başkanı Dinçer Dimrit, Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Mehmet Çınar ile Tarım müdürlüğü çalışanları ve üreticiler katıldı.

Patlıcan ihracatının büyük bölümü Bursa'dan

Törende konuşan Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, diğer bir çok tarım ürününde olduğu gibi patlıcan üretiminde de Bursa'nın önemli bir yer tuttuğunu belirterek, patlıcan ihracatının yaklaşık yüzde 55'i Bursa'dan gerçekleştiriliyor dedi. Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu ise Orhangazi'de 141 bin dekar ekili tarım alanında üretim yapıldığına dikkat çekerek bunun 90 bin dekarı zeytin. Geri kalan alanlarda ise bir çok ürün yetiştiriliyor. Bu da Orhangazi ovasının tarıma ne kadar elverişli olduğunu belirtti ve üreticilere bereketli sezon diledi.

3 bin 200 dekarda üretim yapılıyor

Öte yandan Orhangazi'de bu yıl 3 bin 200 dekar alanda patlıcan ekimi yapılırken, bu yıl beklenen rekolte ise 12 bin 800 ton civarında. Patlıcan Orhangazi'de şu anda tarlada 10 TL ile 12 TL arasında alıcı buluyor. Tören sonunda ise protokol üyeleri patlıcan tarlasında patlıcan topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa Patlıcanında Hasat Şenliği - Son Dakika

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