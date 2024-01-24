Bursa Şehir Hastanesi\'nde 4 kablolu kalp pili tedavisi uygulanmaya başlandı

BURSA Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği bulunan hastalar için, 4 kablolu kalp pili tedavisi uygulanmaya başlandı. Edirne'den Bursa'ya sevk edilen Halim Yıllar (78) ile Bursa'da yaşayan Fatma Bahar (43), 4 kablolu pil tedavisi ile sağlığına kavuşurken, kardiyoloji uzmanları, yeni yöntemin, klasik yöntem olan 3 kablolu pil tedavisine göre hastaların tamamında başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çekti.

Dünyada ve Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan 4 kablolu kalp pili tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi'nde de ilk kez uygulandı. Kap yetmezliği ve nefes darlığı tanısıyla Edirne'den Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Halim Yıllar ile yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa'ya sevk edilen Fatma Bahar, 4 kablolu kalp pili operasyonuyla sağlıklarına kavuştu. Halim Yıllar, 'Nefes darlığım vardı. Keşan Devlet Hastanesi'nden beni Bursa Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Allah doktorlarımızdan razı olsun, kendimi çok iyi hissediyorum' dedi.Fatma Bahar ise 'Burada tedavi gördüm ve bana pil takıldı. Çok memnunum, kendimi şimdi çok enerjik hissediyorum. Şu an koşasım var, yürüyesim var. Doktorlarımıza teşekkür ederim. Çok güzel ilgileniyorlar. Gerçekten bütün sağlık çalışanlarımıza minnettarım' ifadelerini kullandı.

3 kablolu kalp pili olarak bilinen CRT tedavisinde hastaların yaklaşık yüzde 30'unda istenilen yanıtın alınamadığını vurgulayan Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Berat Uğuz, 'Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eklenen 4'üncü kablo ile artık bu tedavi ile yanıt alınamayan hasta grubunda da yanıt alınabilmektedir. Ülkemizde seçkin ve ileri merkezlerde uygulanan bu tedaviyi bölgemizde Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji ve Aritmi Kliniği uygulamaya başlamıştır' dedi.

'TEDAVİLERİMİZİN DEĞİŞİLMEZ PARÇASI OLACAK'

Kalp yetmezliği bulunan hastaların, uygun bir şekilde tedavilerinin mümkün olduğunu belirten Uzm. Dr. İsmet Zengin ise 'Öncelikle, hastalarımızın bu pil tedavisine uyumlu olup olmadığını tespit etmekteyiz. Uygun bulunan hastaların işlemlerini ise merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün daha çok sayıda hastaya bu tedaviyi uyguluyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tedavi hastalarımızın değişilmez bir parçası olacak' diye konuştu. (DHA)