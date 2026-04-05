Bursa Ulu Camii'nde Fetih Duası Okundu

05.04.2026 11:37  Güncelleme: 13:07
Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi etkinlikleri kapsamında Bursa Ulu Camii’nde Fetih duası okundu. Programa katılan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Allah, nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Başta Orhan Gazi olmak üzere, Bursa’yı fetheden tüm atalarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın 700'üncü fetih yılı dolayısıyla düzenlenen program, Tarihi Ulu Cami'nin manevi atmosferinde gerçekleştirildi. Fetih duasına Başkan Aydın başta olmak üzere kardeş belediyelerin başkanları, belediye başkan yardımcıları, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Ulu Cami Baş İmamı Ali Keleş tarafından Kur'an okunmasının ardından Orhan Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitler için dualar edildi.

Aydın, "Sabah namazı ve fetih duası için Bursa Ulu Camii'nde bir araya geldik. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Allah, nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Başta Orhan Gazi olmak üzere, Bursa'yı fetheden tüm atalarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. İnşallah hep birlikte barış, huzur ve kardeşlik içerisinde bu güzel topraklarda yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.

Sabah namazı ve Fetih duasının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, Ulu Cami avlusunda vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

