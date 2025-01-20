Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali Sanatseverleri Buluşturdu - Son Dakika
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Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali Sanatseverleri Buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 'Şehrin İtirazı' temasıyla 10 farklı mekanda binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getirdi. Festival, 33 solo sergi ve grup sergisi ile fotoğraf sanatçıları ve meraklılarına yeni teknikler ve bilgiler sunmayı hedefledi.

20.01.2025 16:57
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, bir ay boyunca 10 farklı mekanda binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getirdi.

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından önemli fotoğraf sanatçılarını ve fotoğrafa gönül verenleri Bursa'da buluşturdu.

"Şehrin İtirazı" temasıyla hazırlanan festival, fotoğraf sanatçısı, akademisyen ve eleştirmen Laleper Aytek'in küratörlüğünde 14'üncü kez sanatseverler için kapılarını açtı.

Festival, bir ay boyunca 10 farklı mekanda, 33 solo sergi ve grup sergisini fotoğraf tutkunlarıyla buluşturdu. Eserler, Tayyare Kültür Merkezi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, UNESCO Meydanı, Nilüfer Pancar Deposu, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa Kent Müzesi, Zindan Kapı, BAOB Sergi Salonu gibi kentin önemli merkezlerinde sergilendi.

Festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde, ünlü fotoğraf sanatçıları ve sektör uzmanları deneyimlerini ve bakış açılarını paylaştı, eğitimler ise hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılara yeni teknikler ve bilgi birikimi kazandırarak, fotoğrafçılık alanındaki yeteneklerini geliştirme imkanı verdi.

Festivalin son gününde, Merinos Fuaye Alanı'nda hazırlanan "Fotoğrafınla Gel" adlı grup sergisi de büyük ilgi gördü. Kendi çektikleri kareleri sergileme imkanı bulan fotoğraf tutkunları, günün sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali Sanatseverleri Buluşturdu - Son Dakika

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