Bursa ve çevre illerde teröre tepki, Gazze\'ye destek yürüyüşleri yapıldı

Kahramanmaraş'ta Gazze ve şehitlere destek yürüyüşü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şehitler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından teröre ve işgalci İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar Türk bayrakları ile katılarak yoğun destek verdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar terörü lanetleyen sloganlar attılar.