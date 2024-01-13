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Bursa ve çevre illerde teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı - Son Dakika
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Bursa ve çevre illerde teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasından dolayı teröre tepki ve İsrail'in saldırıları nedeniyle acil ateşkes çağrısında bulunarak Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın...

Bursa ve çevre illerde teröre tepki, Gazze\'ye destek yürüyüşleri yapıldı
13.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 17:18
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Kahramanmaraş'ta Gazze ve şehitlere destek yürüyüşü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şehitler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından teröre ve işgalci İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar Türk bayrakları ile katılarak yoğun destek verdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar terörü lanetleyen sloganlar attılar.

Kaynak: AA
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