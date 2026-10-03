Bursa ve Hatay'da fuhuş operasyonunda 21 kadın kurtarıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa ve Hatay'da fuhuş operasyonunda 21 kadın kurtarıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarılırken şüphelilere ait 3 araç, bir taşınmaz ile banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

Bursa'da fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının fuhşa teşvik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bursa ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin maddi imkansızlıklarından yararlandıkları kadınları fuhşa teşvik ederek haksız kazanç sağladıkları ve elde edilen gelirleri akladıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edilen gelirlerin kaydedildiği defterler, 53 bin 900 lira, 19 cep telefonu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Operasyonda fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarılırken şüpheliler E.K, A.K, E.A, D.E, Ö.Ü, B.K, O.S, A.A, G.F, M.E, C.Ö. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında şüphelilere ait 3 araç, bir taşınmaz ile banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelBankaHatayBursaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü “Yok artık“ dedirtti Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
16:43
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
16:09
Beşiktaş’ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
15:46
Ersun Yanal’dan Montella’ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
15:36
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
15:17
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu Küsbeci çifti gözaltında
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 16:56:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa ve Hatay'da fuhuş operasyonunda 21 kadın kurtarıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei