Bursa'ya 800 Kapasiteli Yeni Yurtlar

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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'ya toplam 800 öğrenci kapasiteli iki yeni öğrenci yurdu inşa edileceği bilgisini verdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada Başkan Gürkan, İnegöl'e 300, Gemlik'e 500 olmak üzere toplam 800 öğrenci kapasiteli 2 yeni yurt yapılacağını açıkladı.

Gürkan, Gemlik'te inşa edilecek olan yurdun üç katlı olacağını iki bloktan oluşacağını ve içerisinde öğrencilerin yararlanacağı çeşitli sosyal alanların bulunacağını, İnegöl'deki yurdun ise 5 katlı olarak planlandığını ve proje çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan yurtların ihalesinin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Gürkan, "Her biri 4'er kişilik odalardan oluşan, gençlerimizin rahat ve konforlu bir barınma olanağına kavuşacağı öğrenci yurtları ile Bursa'mızın eğitim hayatına önemli bir değer katmış olacağız. İhtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak olan bu yurtlar, gençlerimizin hem güvenli hem de kaliteli bir şekilde barınmasını sağlayacak." ifadelerinin kullandı.

AK Parti iktidarıyla birlikte eğitim yatırımlarında çok ciddi bir artış olduğunu belirten Davut Gürkan; "Milli Eğitim Bakanlığının 2002 yılında merkezi bütçeden aldığı pay oranıyla 4'ücü sırada iken, bugün eğitim bütçemiz, 2 trilyon 186 milyar TL'lik bir kaynakla en yüksek bakanlık bütçesidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize çağın gereklerine uygun, modern ve kaliteli bir eğitim öğretim hayatı sunmak için yatırım ve desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.