Bursa Yenişehir'de 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü tır sürücüsü tutuklandı

Bursa Yenişehir\'de 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü tır sürücüsü tutuklandı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra ters yönde seyrederek motosiklete çarptığı iddia edilen 2.53 promil alkollü tır sürücüsü tutuklandı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde, ağır yaralanan arkadaşı ise hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ve ters yönde seyrederek motosiklete çarptığı iddia edilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Yenişehir-İnegöl kara yolunun Söylemiş Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2.53 promil alkollü tır sürücüsü Recep Ö'nün (29) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Recep Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde, hatalı sollama yaptığı iddia edilen Recep Ö'nün kullandığı 31 ARG 58 plakalı tır, karşı yönden gelen Remzi M. (18) idaresindeki motosiklete çarpmıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmiş, motosiklette bulunan Yusuf E. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Yenişehir'de 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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