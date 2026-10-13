Bursa Yenişehir'de tarladaki kadının ölümüne neden olan kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde manevra yapan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Karasıl Mahallesi'ndeki bir tarlada tarım işçiliği yapan Durdu Koçer Er'e (72), sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon manevra yaparken çarptı.

Ağır yaralanan Er, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsünün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.