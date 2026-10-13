Bursa Yenişehir'de tarladaki kadının ölümüne neden olan kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Bursa Yenişehir'de tarladaki kadının ölümüne neden olan kamyon sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım işçiliği yapan 72 yaşındaki kadına, tarlada manevra yapan kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kamyon sürücüsünün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde manevra yapan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Karasıl Mahallesi'ndeki bir tarlada tarım işçiliği yapan Durdu Koçer Er'e (72), sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon manevra yaparken çarptı.
Ağır yaralanan Er, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsünün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
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