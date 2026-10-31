Bursa Yıldırım'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Yıldırım'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım\'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde 29 Ekim saat 23.00 sıralarında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken baba oğul oldukları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

BURSA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Ekim saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kadir Ataç(45) ağır yaralandı. Serkan Y.(25) ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ataç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve baba oğul oldukları belirlenen H.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Güvenlik KamerasıYıldırım3. Sayfa29 EkimGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf! Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok İşte sebebi Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
19:43
La Liga’da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
19:34
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
19:25
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 21:06:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android