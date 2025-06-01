Sabah çiçek aldığı eşini öğlen silahla vurdu

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi cumhuriyet Caddesi'nde 2024 Mart ayında Orhan S. (39) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı eşi Sabriye S'yi (34) yolda, çocuklarının gözleri önünde tabancayla sol bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabriye S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Orhan S. gözaltına alındı.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Orhan S. hakkında, Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "Kadına karşı tehdit", "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yapılan ilk duruşmaya müşteki olarak katılan Sabriye S., sanığın 18 yıllık eşi olduğunu belirtip, "Aramızda geçimsizlik vardı. Ayrı yaşıyorduk. Olay gününün sabahı Orhan bana barışmamız için çiçek gönderdi. Çok mutlu oldum. Sonrasında aynı gün beni çocuklarımızın yanında tabancayla yaraladı. Olsun. Kendisinden şikayetçi değilim. Tahliye edilmesini istiyorum" dedi.

"EŞİM ELİME VURUNCA SİLAH PATLADI"

Orhan S. ise mahkemede verdiği ifadede eşini yaralamak gibi bir niyeti olmadığını söyleyerek, "Sabriye'yi korkutmak istemiştim. Biz ayrı yaşıyorduk. Beni kahvaltıya davet etmişti, ben de barışmak için kendisine çiçek almıştım. Sonra aramızdaki geçimsizlikler devam etti. Olay günü eşim elimde silahı görünce elime vurdu ve silah patladı" diye konuştu.

AVUKATTAN "HAKSIZ TAHRİK" SAVUNMASI

Sanığın avukatı Uğur Kösa, müvekkilinin eylemini, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında, haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek, "Müvekkil kendisine karşı gerçekleştirilen haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi ile eylemi gerçekleştirmiştir. Bu sebepten ötürü müvekkilin eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabulü gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme hakimi duruşmayı ertelerken, 35 gün cezaevinde kalan Orhan S.'nin tahliyesine karar verdi.