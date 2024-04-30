BursaRay 1 Mayıs\'ta Ücretsiz

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla raylı sistemle (BursaRay) ulaşımın belirli saatlerde ücretsiz olacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla geçmesi amacıyla sadece raylı ulaşım sisteminde geçerli olmak üzere 08.00-16.00 saatlerinde ücretsiz ulaşım uygulaması yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların Bursakartlarını kullanmaları gerektiği ifade edildi.