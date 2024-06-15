BursaRay'ın 22. yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika
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BursaRay'ın 22. yıl dönümü töreni düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BursaRay metrosunun hizmet vermeye başlamasının 22. yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenledi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, raylı sistemleri geliştirerek kentin birçok noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın ulaşım ağlarının geliştirilmesini ve modernizasyonunu önemsediklerini ifade eden Bozbey, Bursa'nın güvenli ve herkes için ulaşılabilir bir ulaşım sistemi sağlamak için çaba gösterdiklerini vurguladı. Tören, BursaRay'ın 22. yıl pastasının kesilmesi ve BURULAŞ'ın ilk yönetim ekibi ve personeline teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.

15.06.2024 19:15
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Bursa Büyükşehir Belediyesince, BursaRay metrosunun hizmet vermeye başlamasının 22'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yıl önce ilk biletin kesildiği yer olan Merinos İstasyonu'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, raylı sistemleri geliştirerek kentin birçok noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bozbey, Bursa'nın ulaşım ile hızlı ve ulaşılabilir olmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini artırrmak istediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'mızın ulaşım ağlarının geliştirilmesini ve modernizasyonunu önemsiyor, çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Bursa'da güvenli ve herkes için ulaşılabilir bir ulaşım sistemi sağlamak ve bu sistemimizi her gün bir adım ileriye taşımak için büyük çaba gösteriyoruz. Bursa'mızın gelişen ve büyüyen bir kent olma yolundaki engellerini bir bir ortadan kaldırıyor ve kentimizi geleceğe güçlü ve kararlı adımlarla taşıyoruz. Bu hedefimizde bizlerin yanında olan BURULAŞ yöneticilerimize ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle BursaRay'ın 22. yıl dönümünü de tekrar kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Ayrıca, Bozbey geçmiş dönemlerde görev yapan, BursaRay projesini Bursalılarla buluşturan, katkı koyan ve geliştiren başkanlara, yöneticilere teşekkür etti.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ise 22 yıl önce raylı sistemlerin tekerinin dönmeye başladığını belirterek, "Bundan sonra BURULAŞ olarak bize düşen sorumluluk ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in liderliğinde yeni bir 22 yıllık döneme başlangıç yapmak, yeni dönemin kahramanlarını, yeni dönemin öykülerini çıkarmak." ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal'ın da katılımcılara hitap ettiği tören, BursaRay'ın 22'nci yıl pastasının kesilmesi ve BURULAŞ'ın ilk yönetim ekibi ve personeline teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BursaRay'ın 22. yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika

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