Bursaspor'un Geleceği İçin Hayata Geçirilecek Projeler - Son Dakika
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Bursaspor'un Geleceği İçin Hayata Geçirilecek Projeler

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Bursaspor\'un Geleceği İçin Hayata Geçirilecek Projeler
01.06.2025 09:53  Güncelleme: 12:19
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Bursaspor\'un Geleceği İçin Hayata Geçirilecek Projeler
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un mali durumunu düzeltmek ve kalıcı gelir sağlamak için stadın çevresinin yaşam alanı haline getirileceğini açıkladı. Bursaspor'un başarısı için kentin bir araya geldiğini vurgulayan Bozbey, taraftarın ve yöneticilerin katkılarına dikkat çekti.

(BURSA) – Bursaspor'un Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursaspor'un kalıcı gelire kavuşması için birçok çalışma yürütüyoruz. En önemlisi stadın etrafında yapılacak çalışmadır. Stadın çevresini yaşam alanı haline çevireceğiz. Acemler İstasyonu'ndan itibaren bölge, yaşam vadisi gibi bir alana dönüşecek" dedi.

Bursaspor'un Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu'nun ikinci oturumu, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Bozbey, Bursaspor'un başarısı için sorumluluk üstlenen ve kentin kenetlenmesinde emeği geçen yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarları tebrik ederek mali kurulun hayırlı olmasını diledi.

Bursaspor'un Türkiye'nin en büyük camialarından olduğunu vurgulayan Bozbey, yeşil beyazlı takımın artık Avrupa'da dahi izlenip takip edildiğini belirtti. Süreçte eski Bakan Faruk Çelik'in de büyük katkısı ve desteği olduğunu hatırlatan Bozbey, şunları söyledi:

"Bir kesim, 'Bırakın Bursaspor'u. Bal Ligi'ne düşecek. O zaman borçları sıfırlanacak' dedi. Ateşten gömleği giyerek yola çıkan Enes Çelik ve arkadaşları, Bursa'nın gülümsemesini sağladı. Bundan sonra Bursaspor'un önünde hiç kimse duramayacak. Bizler de Bursaspor'un yanındayız. Tam da dibinizdeyiz. 1 Haziran 1963'te kurulan kulübümüzün 62. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum. Nice başarılara hep birlikte şahit olacağımıza inanıyorum. Bu kent, miraslarına sahip çıkıyor. Sonuna kadar da çıkmaya devam edecek. Enes Başkan'ı, ekibini, şampiyonlukta emeği geçen teknik ekibi ve sporcularımızı buradan tekrar kutluyorum. Bursa'nın gururu olan bir takım oluşturup, bunu da şampiyonlukta taçlandırarak hepimizin göğsünü kabarttılar. Ortada yalnız sportif değil, finansal anlamda da bir başarı hikayesi var. Bu alanda kısa zamanda aldıkları mesafe için de ayrıca tebrik ediyorum."

"Bursa birleşti, Bursa kenetlendi"

3. Lig'de 40 küsur bin seyirci ortalamasıyla maçların oynanmasını sağlayan taraftarın da başarıda büyük payı olduğunu belirten Bozbey, yeşil beyazlı taraftarlarla her zaman gurur duyduklarını dile getirdi. Kendisinin de bu başarı için Bursalılara bir söz verdiğini hatırlatan Bozbey, "Bursaspor, Bursa'nın en önemli marka değeridir. Bu markayı korumak ve gelecek taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bursaspor markası yükseldikçe, Bursa da yükselecektir. Bursa birleşti, Bursa kenetlendi, Bursa bütünleşti. Bunun sonucunda Bursaspor ayağa kalktı ve şahlandı. Stadyum bir taraftan yenileniyor. Bursaspor'un kalıcı gelire kavuşması için birçok çalışma yürütüyoruz. En önemlisi stadın etrafında yapılacak çalışmadır. Stadın çevresini yaşam alanı haline çevireceğiz. Acemler İstasyonu'ndan itibaren bölge, yaşam vadisi gibi bir alana dönüşecek. Böylece Bursaspor'a bir kalıcı gelir daha sağlamış olacağız. Farklı projeler de geliştirerek Bursaspor için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar Bursaspor'un sportif ve mali başarısı için Bursaspor'un yanında olanlara selam olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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