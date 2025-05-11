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Buruk Anneler Günü

Buruk Anneler Günü

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden Yazgül Çaçan, Anneler Günü'nü acı ve özlemle geçirdi.

11.05.2025 12:53
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da bedensel engelli eşini ve oğlunu kaybeden Yazgül Çaçan, Anneler Günü'ne buruk girdi.

Merkez Bağlar ilçesinde Yoldaş Apartmanı'ndaki evlerinde eşi ve 5 çocuğuyla yaşayan Yazgül Çaçan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremin hemen ardından 4 çocuğuyla birlikte evden çıktı.

Daha sonra engelli eşi ve 20 yaşındaki oğlu Ramazan Çaçan'ı çıkarmak için evine geri dönen Çaçan, evden çıkacağı sırada apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Enkazda eşini, oğlunu ve yakınlarını kaybeden Çaçan, 72 saat sonra yaralı kurtarıldı ve sol bacağı ampute edildi.

Protez bacağıyla geride kalan 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan 47 yaşındaki Çaçan, Anneler Günü'nü buruk karşıladı.

Henüz genç yaşta kaybettiği oğlunun acısını sürekli yüreğinde hisseden ve sık sık gözyaşı döken anne Çaçan, eşinden ve evladından kalan fotoğraflara bakarak onları özlemle yad ediyor.

"Çocuklarıma hem anne hem baba oldum"

Yazgül Çaçan, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını, uyanır uyanmaz 4 çocuğuyla birlikte apartmandan çıktıklarını söyledi.

Oğlu Ramazan'ın engelli babasını yalnız bırakmak istemediği için evden çıkmadığını anlatan Çaçan, onları çıkarmak için geri döndüğünü, çıkmaya çalıştıkları sırada binanın yıkıldığını belirtti.

Eşi ve oğluyla enkaz altında kaldıklarını, yaralı kurtarıldıktan sonra uzun tedavi süreci geçirdiğini ve sol bacağının ampute edildiğini kaydeden Çaçan, aradan geçen süreye rağmen yaşadıklarını unutamadığını dile getirdi.

Sürekli eşinin ve oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Çaçan, şöyle konuştu:

"Oğlumu ve eşimi çok özledim, hiç aklımdan çıkmıyorlar. Ölüm zordur ama gençlerin ölümü daha zordur. Çocuklarımla, oğlumun fotoğraflarıyla ve mezarlarına giderek teselli buluyorum. Depremin ardından çocuklarıma hem anne hem baba oldum. Onları çok seviyorum. Tek başıma kaldığımda sürekli ağlıyorum, oğlumu sayıklıyorum. Mezarlığa gidince biraz rahatlıyorum."

Çaçan, özel günlerde eşinden ve çocuğundan ayrı kalmanın acısını daha fazla hissettiğini belirterek, geride kalan evlatları sayesinde hayata tutunmaya çalıştığını anlattı.

Oğlunun Anneler Günü'nü kutladığını, zaman zaman hediye aldığını ifade eden Çaçan, "Oğlum her Anneler Günü geldiğinde bana hediye alıyordu, çiçek getiriyordu, beni çok seviyordu. Çok merhametliydi, herkes onu çok seviyordu. Allah mekanını cennet eylesin." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Anneler Günü, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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