Burukin'de İsrail'in 4 Gün Süren Baskını

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Burukin kasabasına yönelik baskınını 4 gündür sürdürdüğü belirtildi.

Burukin Belediye Başkanı Faid Sabra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, 4 gündür kasabadaki baskını sürdürdüğünü, evleri askeri kışlaya çevirdiğini ve bu evlerin halkını bir odada toplayarak dışarı çıkmalarına engel olduğunu söyledi.

Askerlerin, belediye binasını da bastığını, bilgisayar ve masa gibi eşyaları tahrip ettiğini kaydeden Sabra, kasabada ara ara silah sesleri duyduklarını ve askerlerin gençleri sorguya çektiğini dile getirdi.

14 Mayıs'ta Burukin yakınlarındaki bir otoyolda Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli vurularak öldürülmüştü. İsrail ordusu, bunun üzerine faili arama bahanesiyle Burukin'e baskın düzenlemişti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 15 Mayıs'ta X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Eş- Şucaiyye ve Tel es-Sultan mahallelerinde yaptıkları soykırımın benzerinin Burukin ve Kefr ed-Dik'te de yapılmasını istemişti.