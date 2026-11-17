Burundi'de CNDD-FDD gençlik kolu üyelerini taşıyan kamyon devrildi, 31 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burundi'nin kuzeyindeki Busoni bölgesinde CNDD-FDD gençlik kolu üyelerini taşıyan kamyon fren arızasıyla kontrolden çıkıp 2 eve çarparak devrildi. Kazada 25 kişi olay yerinde, 6 kişi hastanede öldü; toplam 31 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
Burundi'nin kuzeyinde iktidar partisinin gençlik kolu üyelerini taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Busoni bölgesinde, iktidardaki Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi-Demokrasiyi Savunma Güçlerinin (CNDD-FDD) eğitim programından dönen gençlik kolu üyelerini taşıyan kamyon, fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki 2 eve çarparak devrildi.
Kazada, 25 kişi olay yerinde, 6 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
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