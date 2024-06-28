Burundi'de eski Başbakan'a ömür boyu hapis cezası onaylandı - Son Dakika
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Burundi'de eski Başbakan'a ömür boyu hapis cezası onaylandı

Burundi'de darbe planladığı ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan eski Başbakan Alain Guillaume Bunyoni'ye verilen ömür boyu hapis cezasının onandığı bildirildi. Bunyoni ayrıca para cezasına çarptırıldı ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Bunyoni, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle soruşturma altında bulunuyor.

28.06.2024 10:19
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Burundi'de darbe planladığı ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan eski Başbakan Alain Guillaume Bunyoni'ye verilen ömür boyu hapis cezasının onandığı bildirildi.

Burundi Yüksek Mahkemesi Başkanı Emmanuel Gateretse'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bunyoni'ye ömür boyu hapis cezası verilmesi kararının onayladığını duyuruldu.

Bunyoni'nin ayrıca 7,8 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı belirtilen açıklamada, mahkemenin Bunyoni'ye ait olup 3 Haziran 2021 tarihine kadar beyan edilmeyen tüm mal varlıklarına derhal el konulmasına karar verdiği ifade edildi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kendisine yönelik darbe hazırlığı yaptığı iddialarının ardından 8 Eylül 2022'de Bunyoni'yi görevden almıştı.

İç güvenliği zaafa uğratmak, ulusal ekonominin işleyişini baltalamak, kişisel servetini artırmak ve cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan Bunyoni, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesince insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alıyor.

Mayıs 2023'te tutuklanan ve davası Eylül 2023'te başlayan Bunyoni, Aralık 2023'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Burundi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burundi'de eski Başbakan'a ömür boyu hapis cezası onaylandı - Son Dakika

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