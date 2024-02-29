Burundi'de isyancı gruplarla savaşmayı reddeden askerler gözaltına alındı - Son Dakika
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Burundi'de isyancı gruplarla savaşmayı reddeden askerler gözaltına alındı

Burundi'de bazı askerlerin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplarla savaşmayı reddettiği için gözaltına alındığı ileri sürüldü. İsyancılarla savaşmayı reddeden askerlerin gözaltına alınarak 4 farklı hapishaneye nakledildiği iddia edildi. Burundi hükümeti, gözaltına alındığı ileri sürülen askerlerle ilgili henüz açıklama yapmadı.

29.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:22
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Burundi'de bazı askerlerin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplarla savaşmayı reddettiği için gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Burundi ordusundaki bazı askerler, KDC'deki isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile savaşmayı reddetti.

İsyancılarla savaşmayı reddeden askerlerin gözaltına alınarak 4 farklı hapishaneye nakledildiği iddia edildi.

Burundi hükümeti, gözaltına alındığı ileri sürülen askerlerle ilgili henüz açıklama yapmadı.

KDC'de isyancı gruplarla mücadele için Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) bağlı barış gücüne asker gönderme kararı alan Burundi, daha önce ülkeye Doğu Afrika Topluluğu (EAC) şemsiyesi altında asker göndermiş ancak EAC ülkeden KDC'nin talebiyle çekilmişti.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin saldırılarında çok sayıda sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.

Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Burundi, Kongo, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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