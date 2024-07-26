Burundi'de M Çiçeği Virüsüne Rastlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burundi'de M Çiçeği Virüsüne Rastlandı

Burundi'nin ekonomi başkenti Bujumbura'da 3 kişide M çiçeği (mpox) virüsüne rastlandığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, virüse karşı tedbirlerin alındığı ve pozitif çıkan kişilerle temas kuranların inceleneceği belirtildi. Komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hızla yayılan M çiçeği salgınının bölgesel yayılma riski olduğu uyarısı yapılmıştı.

26.07.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burundi'nin ekonomi başkenti Bujumbura'da 3 kişide M çiçeği (mpox) virüsüne rastlandı.

Burundi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz itibarıyla Kamemge Askeri Hastanesi'ne 5 kişinin ateş, eklem ağrısı ve yaygın döküntüye neden olan şüpheli M çiçeği şikayetiyle başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, tetkiklerin ardından söz konusu kişilerin 3'ünde M çiçeği virüsüne rastlandığı duyuruldu.

Virüse karşı bütün tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, M çiçeği testi sonucu pozitif çıkan kişilerle temas kuranların incelemeden geçeceği bildirildi.

Burundi'nin komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Temmuz'da hızla yayılan M çiçeği salgınının bölgesel yayılma riski olduğu uyarısı yapılmıştı.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 166 M çiçeği vakası tespit edildi.

Şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz'da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası görüldü.

Virüs daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da ölümlere yol açmıştı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Burundi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burundi'de M Çiçeği Virüsüne Rastlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: Burundi'de M Çiçeği Virüsüne Rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement