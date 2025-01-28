Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan Busan'daki havalimanında bulunan bir yolcu uçağının alev alması nedeniyle yapılan tahliye çalışmaları sırasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Gimhae Havalimanı'ndan Hong Kong'a gidecek olan "Air Busan" uçağının kalkış öncesinde kuyruk kısmında yangın çıktı.
İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 personelin, şişme kaydırakla tahliye edildiğini bildirdi.
Tahliye esnasında 3 kişinin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını belirten yetkililer, 176 kişinin tahliye edildiğine inandıklarını ancak her ihtimale karşı uçak içinde aramayı sürdürdüklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Busan'da Uçakta Yangın: 3 Yaralı - Son Dakika
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