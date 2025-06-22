Buşehr'de Patlama Sesleri

İran'ın, çok sayıda Rus teknisyenin çalıştığı bir nükleer enerji reaktörün de bulunduğu Buşehr kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin nükleer elektrik santralinin bulunduğu Buşehr kenti çevresinde 2 patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr nükleer enerji santralinde çok sayıda Rus teknisyenin çalıştığı biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.