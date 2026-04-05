Buşehr Nükleer Santrali'nden Personel Tahliyesi
05.04.2026 13:40
Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 198 çalışanını tahliye etmeye başladı.

MOSKOVA, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya'da devlete ait nükleer enerji şirketi Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde görevli personelinin tahliyesine başlandığını açıkladı.

Likhachev, toplam 198 Rosatom çalışanının otobüslerle İran-Ermenistan sınırına doğru nakledildiğini belirtti.

Genel Müdür, "Çalışanlarımızın iki ila üç gün içinde İran topraklarının neredeyse tamamını güvenli şekilde geçip ülkemize dönmelerini bekliyoruz" dedi.

İran'ın Rosatom personelinin izleyeceği güzergahın güvenliğini sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini belirten Likhachev, Ermenistan hükümetiyle de işbirliğinin sorunsuz şekilde ilerlediğini ifade etti.

Likhachev, Rus nükleer uzmanlarının Erivan Havalimanı'ndan bölgeyi terk edeceklerini söyledi.

İran Atom Enerjisi Ajansı, Buşehr Nükleer Santrali yakınlarındaki bölgeye roket isabet ettiğini, patlama sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ve bunun ABD-İsrail tarafından İran'a yönelik saldırıların 28 Şubat'ta başlamasından bu yana santrale düzenlenen dördüncü saldırı olduğunu bildirmişti.

Buşehr kentinin yaklaşık 17 kilometre güneydoğusunda bulunan ve Rusya ile ortak inşa edilen Buşehr Nükleer Santrali, elektrik üretimine Eylül 2011'de başladı. İran ve Rusya, santrale iki reaktör daha eklenmesi için Kasım 2014'te işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua

