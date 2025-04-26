Bush'tan ABD-Çin İlişkileri İçin İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- George H. W. Bush ABD-Çin İlişkileri Vakfı'nın (Bush Çin Vakfı) Kurucusu ve Başkanı Neil Bush, iki ülke arasında küresel sorunların ortaklaşa ele alınması için işbirliğinin derinleştirilmesi ve kapsamlı etkileşimler yapılması çağrısında bulundu.

İnsanlığın karşı karşıya olduğu sayısız acil soruna dikkat çeken Bush, Xinhua'ya verdiği özel röportajda dünyanın en büyük iki ekonomisinin halk sağlığı, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi alanlarda işbirliğini artırması ve yeni işbirliği alanları keşfetmesi gerektiğini vurguladı.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un oğlu Neil Bush, aralık ayında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde düzenlenecek olan 2025 Uluslararası Uzay Teknolojisinin Barışçıl Kullanımı - Sağlık Sempozyumu hazırlık toplantısına katılmak üzere Beijing'de bulunuyordu.

Bush, Xinhua'ya verdiği röportajda, karşılıklı anlayışı güçlendirmek, yanlış algıları ortadan kaldırmak ve işbirliği alanlarını genişletmek amacıyla ABD ile Çin arasında her düzeyde daha fazla ikili temas olmasını umduğunu belirtti.

Bush, "Daha fazla Çinli öğrencinin ABD'ye gelmesini teşvik etmeliyiz ve daha fazla Amerikalı öğrencinin eğitim almak için Çin'e gelme konusunda açık fikirli olmasını diliyorum" dedi.

Bush, ABD-Çin ekonomik ilişkileri konusunda, ikili ticaretin her iki ülke için de büyümenin temel itici gücü olduğunu vurguladı.

Resmi verilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1979'da 2,5 milyar doların altındayken, 2024'te yaklaşık 688,3 milyar dolara ulaştı.

Bush, "Küreselleşme sayesinde birbirimizden faydalanarak büyüdük ve kazan-kazan ortamında başarılı bir gelişim gösterdik" ifadelerini kullandı.

Bush, ABD-Çin ilişkilerini geliştirmeye adanmış bir kuruluş olan Bush Çin Vakfı'nın, George H. W. Bush'un diyalog ve empati yoluyla ilişki kurma mirasını izleyerek ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştığını söyledi.

Bush, ABD-Çin ilişkilerinin güçlenmesi yönündeki görüşlerinin yanı sıra, Çin'le olan uzun yıllara dayanan ilişkilerini ve ülkenin on yıllar boyunca geçirdiği dikkat çekici dönüşümü Xinhua ile paylaştı.

Çin'i ilk kez 1975'te, 20 yaşındayken ziyaret ettiğini belirten Bush, Çin'deki beş haftalık gezisi sırasında, ülkenin o dönemde fakir olmasına rağmen "herkesin son derece dost canlısı" olduğunu hatırlattı.

Bu seyahat, onun Çin'le yaşam boyu sürecek bağının başlangıcı oldu. O tarihten bu yana ülkeyi "yaklaşık 180 kez" ziyaret etti.

Son ziyaretlerinde Bush, Çin'in yeşil kalkınmaya olan bağlılığından özellikle etkilendiğini belirtti.

"Arabaların üzerinde elektrikli araçları gösteren çok sayıda yeşil etiket görmek beni çok etkiledi" diyen Bush, Çinli yerel yetkililerin ziyaretleri sırasında sık sık eyaletlerinde ve şehirlerinde devam eden yeşil girişimleri ve projeleri vurguladıklarını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, Çin'in temiz enerji sektöründeki istikrarlı ilerlemenin yanı sıra yapay zeka ve robotik sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri de gözlemlediğini belirten Bush, " Güneş, rüzgar, hidrojen ve diğer teknolojileri destekleyen endüstriler Çin'de çok olgun bir şekilde gelişiyor ve bu da dünyaya fayda sağlayabilir" dedi.

Bush, Çin'in büyük bir ekonomik güce dönüşmesine tanık olmanın hayatının "en şaşırtıcı deneyimlerinden biri" olduğunu söyledi.

Bu "olağanüstü dönüşümün" uluslararası iş dünyasının ülkeye olan güvenine de yansıdığını belirtti.

Güney Çin Amerikan Ticaret Odası'nın kısa süre önce yayımladığı bir rapora atıfta bulunan Bush, ankete katılan yabancı şirketlerin yüzde 58'inin Çin'i ilk üç yatırım hedefi arasında gösterdiğini, şirketlerin yüzde 76'sının 2025'te Çin'e yeniden yatırım yapmayı planladığını ve Amerikan şirketlerinin yüzde 74'ünün de aynı niyeti taşıdığını aktardı.